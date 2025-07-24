Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu
İslam alemi için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili'nin 2025 yılı tarihi belli oldu. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu mübarek gece, her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında, bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
2025 Mevlid Kandili tarihi, yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?