Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu

İslam alemi için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili'nin 2025 yılı tarihi belli oldu. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu mübarek gece, her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında, bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu - 1

2025 Mevlid Kandili tarihi, yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

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Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu - 2

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak.

Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Müslümanlar için sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve ahlakın yeryüzüne tecelli ettiği özel bir gecedir. Bu gece; Peygamberimizin hayatı, ahlakı, insanlığa kattığı değerler yeniden düşünülür ve idrak edilir.

Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu - 4

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili’nde camilerde mevlid programları düzenlenir, dualar edilir, salavatlar getirilir ve Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılır. Evlerde ise Kur’an-ı Kerim okunur, oruç tutulabilir, sadaka verilerek ihtiyaç sahipleri sevindirilir.

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