Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi

2025 Mevlid Kandili tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam camiasının gündeminde yer alıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi atmosferin yaşandığı özel günlerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?