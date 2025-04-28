Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi

Mevlid Kandili, yılın son kandili olması vesilesiyle milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başladı. 2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'ni kaçırmak istemeyen ve bu kutsal günü dualar ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla idrak edilen bu mübarek gece, müminler için dua, ibadet ve manevi yenilenme fırsatı sunuyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi - 1

2025 Mevlid Kandili tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam camiasının gündeminde yer alıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi atmosferin yaşandığı özel günlerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

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Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi - 2

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanan bu mübarek gece, miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid kelimesi, “doğum” anlamına gelir. Mevlid Kandili, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu anmak ve onun örnek hayatını hatırlamak için en kıymetli zamanlardan biridir. Bu gece, Müslümanlar arasında sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, ibadetlerin artırıldığı özel bir fırsattır.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili takvimi - 4

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve manevi faaliyetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim okunur ve Peygamber Efendimiz için salavatlar getirilir.

Namaz, dua ve zikirlerle gece ihya edilir.

Mevlid programları düzenlenir, Peygamberimizin hayatı ve güzel ahlakı anlatılır.

İhtiyaç sahiplerine yardım edilir ve sadaka verilir.

Aile ve yakınlarla bir araya gelerek gönül bağları güçlendirilir.

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