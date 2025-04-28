Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi ve önemi
Mevlid Kandili tarihi tüm İslam camiasının sorguladığı günler arasında yer alıyor. Mevlid Kandili, yılın son kandili olması vesilesiyle milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başladı. 2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'ni kaçırmak istemeyen ve bu kutsal günü dualar ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla idrak edilen bu mübarek gece, müminler için dua, ibadet ve manevi yenilenme fırsatı sunuyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
2025 Mevlid Kandili tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam camiasının gündeminde yer alıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi atmosferin yaşandığı özel günlerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?