Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi dualarla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Mevlid Kandili bu yıl eylül ayının son günlerine denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.