Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi dualarla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Mevlid Kandili bu yıl eylül ayının son günlerine denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir?

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi - 1

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

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Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi - 2

2023 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi - 3

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi - 4

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

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