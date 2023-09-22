Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi

2023 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.