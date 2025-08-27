Mevlid Kandili tarihi 2025: İslam camiası tarafından beklenen Mevlid Kandili için geri sayım

MEVLİD MEVLİD KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Peygamberimizi anmak ve anlamak: Mevlid Kandili, sadece bir kutlama değil; Hz. Muhammed’in insanlığa getirdiği değerleri, ahlakı ve merhameti hatırlamak için önemli bir fırsattır.



Bu gece, ibadet ve dua ile geçirilerek günahlardan arınma, kalpleri arındırma ve manevi olarak yenilenme imkânı sunar.



Kandil gecelerinde camilerde mevlid programları düzenlenir, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılır, salavatlar getirilir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak da bu gecenin güzelliklerindendir.