Mevlid Kandili tarihi 2025: İslam camiası tarafından beklenen Mevlid Kandili için geri sayım

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak amacıyla her yıl İslam âlemi tarafından büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Kandil geceleri, Müslümanların manevi hayatında özel bir yere sahip olurken, özellikle Mevlid Kandili dualarla, ibadetlerle ve çeşitli hayır faaliyetleriyle değerlendiriliyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Eylül ayı yaklaşırken İslam dünyasında Mevlid Kandili heyecanı da artıyor. Müslümanlar bu özel geceyi ibadet, dua ve huzur dolu bir manevi atmosferle karşılamaya hazırlanıyor. 2025 yılının Mevlid Kandili, hem bireysel hem de toplumsal olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişeceği müstesna zamanlardan biri olacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2025 yılı Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam dünyasında “Alemlere rahmet olarak gönderilen” Peygamberimizin doğumunu yâd etme vesilesi olacak.

MEVLİD MEVLİD KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Peygamberimizi anmak ve anlamak: Mevlid Kandili, sadece bir kutlama değil; Hz. Muhammed’in insanlığa getirdiği değerleri, ahlakı ve merhameti hatırlamak için önemli bir fırsattır.

Bu gece, ibadet ve dua ile geçirilerek günahlardan arınma, kalpleri arındırma ve manevi olarak yenilenme imkânı sunar.

Kandil gecelerinde camilerde mevlid programları düzenlenir, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılır, salavatlar getirilir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak da bu gecenin güzelliklerindendir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler;

Kur’an-ı Kerim okumak ve Peygamber Efendimize salavat getirmek,

Nafile namazlarla geceyi ihya etmek,

Tövbe ve istiğfarda bulunmak,

Sadaka ve hayır işleri yapmak,

Aileyle birlikte dualar ederek manevi atmosferi paylaşmak.

