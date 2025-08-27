Mevlid Kandili tarihi 2025: İslam camiası tarafından beklenen Mevlid Kandili için geri sayım
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak amacıyla her yıl İslam âlemi tarafından büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Kandil geceleri, Müslümanların manevi hayatında özel bir yere sahip olurken, özellikle Mevlid Kandili dualarla, ibadetlerle ve çeşitli hayır faaliyetleriyle değerlendiriliyor. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Eylül ayı yaklaşırken İslam dünyasında Mevlid Kandili heyecanı da artıyor. Müslümanlar bu özel geceyi ibadet, dua ve huzur dolu bir manevi atmosferle karşılamaya hazırlanıyor. 2025 yılının Mevlid Kandili, hem bireysel hem de toplumsal olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişeceği müstesna zamanlardan biri olacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?