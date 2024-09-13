Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler)
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusuna yanıt arayan on binlerce Müslüman, 14 Eylül'de idrak edilecek Mevlid Kandili öncesinde araştırmalarına başladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli hadisler tarafından açıklanmıştır. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler.
Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Her yıl tüm İslam camiası tarafından ibadetlerle karşılanan Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül'de ihya edilecek. Mevlid Kandili'nde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapmalıyım?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler.