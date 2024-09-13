Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler)

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusuna yanıt arayan on binlerce Müslüman, 14 Eylül'de idrak edilecek Mevlid Kandili öncesinde araştırmalarına başladı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli hadisler tarafından açıklanmıştır. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler) - 1

Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Her yıl tüm İslam camiası tarafından ibadetlerle karşılanan Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül'de ihya edilecek. Mevlid Kandili'nde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapmalıyım?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler.

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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler) - 2

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yok.

Öte yandan din adamlarına göre; bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler) - 3

KANDİLDE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN KİŞİ NE ZAMAN ORUÇ TUTMALI?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler) - 4

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

1. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

3. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

7. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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