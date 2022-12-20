Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları

Türkiye'nin bir çok iline mevsimin ilk karı yağdı. Gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kenti ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar mutluluk yaşarken, karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Kaza ve yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek için ekipler gece saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 1

TUNCELİ'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 2

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 3

Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 4

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 5

ERZİNCAN'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 6

Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 7

Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 8

BAYBURT MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Bayburt'ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 9

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

Bayburt'ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 10

Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Rakımı yüksek geçit noktalardaki güzergahlarda ilgili ekipler karla mücadele çalışmasına start verdi.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 11

DÜZCE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Düzce`de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 12

Düzce`de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 13

Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 14

Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12'lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 15

TRAKYA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 16

Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

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