Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Bayburt'ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı.
Bayburt'ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.
Düzce`de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Düzce`de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.
Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12'lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.
Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.