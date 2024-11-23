Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu

ABB: KAR YAĞIŞINA KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Karın kentte etkisi sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Ankara genelinde etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için tüm gücümüzle sahadayız" denildi. Ayrıca mücadele çalışmalarını 'https://kartakip.ankara.bel.tr' adresinden vatandaşların takip edebileceği bildirildi.