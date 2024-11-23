Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Birçok il beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı kentlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Zincirsiz yola çıkan sürücüler hazırlıksız yakalandı, kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu ve trafik aksadı. Bolu Dağı'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç karda mahsur kaldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yurdu etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve kar yağışıyla ilgili açıklama yaparak ekiplerin gereken tedbirlerin alındığını vurguladı. Uraloğlu, "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" dedi.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 1

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor.

Yurdun batısı kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar trafikte aksamalara neden oldu.

Zincirsiz yola çıkan sürücüler, hazırlıksız yakalandı.

Kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu, trafik aksadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 2

Ulaşımın en kritik noktalarından Bolu Dağı'nda şiddetli yağmur yerini kara bıraktı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor. 

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 3

İSTANBUL-ANKARA YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 4

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 5

Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 6

BAKAN URALOĞLU: KARLA MÜCADELEDE TEDBİRLER ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, karla mücadele kapsamında tedbirler aldığını söyledi.

Uraloğlu, Bolu dağı çıkışı Ankara istikametinde yaşanan yoğunluğa Karayolları ekipleri tarafından müdahale edildiğini ifade etti.

Zorlu kış şartlarına karşı vatandaşların da yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, kış lastiği ve acil durum ekipmanlarının önemine dikkat çekti.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 7

DÜZCE

Karın etkili olduğu bir diğer kent de Düzce.

Yolların beyaza büründüğü kentte, kar kazaları da beraberinde getirdi.

Kazalar nedeniyle, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 8

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 9

KARABÜK

Karabük’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı da kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Gerede-Karabük arasındaki D-100 karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 10

Akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu.

Bölgede kilometrelere araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri bölgede yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 11

KÜTAHYA

Kütahya'ya da mevsimin ilk karı düştü.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 12

Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı,, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 13

Karın tadını çıkarmak isteyenler, kartopu oynayarak eğlendi.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 14

BURSA

Bursa'da da lodos ve sağanak yerini kara bıraktı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 15

Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 16

Bazı bölgelerde TIR ve kamyonlar ile zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 17

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 18

Uludağ'da ise pistler beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 19

YALOVA

Yalova'da da benzer manzaralar vardı..

Fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla, ekipler teyakkuza geçti.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 20

Karla kaplı yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 21

ANKARA

Ankara'da da hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 22

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.

Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu - 23

ABB: KAR YAĞIŞINA KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Karın kentte etkisi sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Ankara genelinde etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için tüm gücümüzle sahadayız" denildi. Ayrıca mücadele çalışmalarını 'https://kartakip.ankara.bel.tr' adresinden vatandaşların takip edebileceği bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER