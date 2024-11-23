Ulaşıma kar engeli: Araçlar yolda kaldı, kazalar nedeniyle trafik durdu
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Birçok il beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı kentlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Zincirsiz yola çıkan sürücüler hazırlıksız yakalandı, kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu ve trafik aksadı. Bolu Dağı'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç karda mahsur kaldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yurdu etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve kar yağışıyla ilgili açıklama yaparak ekiplerin gereken tedbirlerin alındığını vurguladı. Uraloğlu, "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" dedi.
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor.
Yurdun batısı kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar trafikte aksamalara neden oldu.
Zincirsiz yola çıkan sürücüler, hazırlıksız yakalandı.
Kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu, trafik aksadı.