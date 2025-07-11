Mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi: Yüksek sıcaklığa rağmen çalışıyorlar

Sıcaklarda çalışmak zorundalar, biz de onlarla birlikte çalışmaktayız zaten sıcak soğuk demeden çünkü bu mevsimlik bir iş. Tabi ki zorlukları var, şimdi en büyük sıkıntı işten anlama ve yaptığı işi benimseme, çünkü maliyetler çok fazla arttığı için işçilik bile büyük bir sorun şu anda. O açıdan işçi çok önemli, işçinin hakikaten vicdanen bu işi yapması lazım. İyi işçi bulma zorluğundan öte, gerçekten eskisi gibi iyi çalışan yok. Örneğin, genelde yerli arkadaşlar Urfa veya Mardin'den gelme, o bölgeden gelen üretici arkadaşlarımız şu anda daha ağırlıklı" dedi.
İşçilerin artık tarımdan çekildiğini ve maliyetlerin üretimin altında kaldığını söyleyen Süleyman Buluşan, ekonomik şartların çiftçiliği etkilediğini, işçilerin de emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirtti: