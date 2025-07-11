Mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi: Yüksek sıcaklığa rağmen çalışıyorlar

"Bizim yerli işçilerimiz artık tamamen ailesiyle beraber herkes sahadan yani tarımdan çekildi. Tarım işçisi bulmak zor, tarımı yapmak zor. Şu anki nesilde hakikaten bir sıkıntı var. İşin zorluğunu gördüğü için, bu zorluk sadece sıcaklığından değil maliyetinin de altında kalıyor. Bunları gördüğü zaman hem işçi hem işveren üretimdeki farklı bir şeye geçmeye kalkıyor. Bugün en fazla şu anda üreticinin yaptığı, ‘İşçi çalıştırmadan nasıl bir üretim yapabilirim', bunun peşine düşüyor. Zaten fiyat sezon başında görüşülüyor, tabi ki şu anki ekonomik şartlara göre her sene değişiyor. Onların da alın teri başka bir şeye benzemez. O açıdan şu anda mahsulün para yapmaması herkesi sıkıntıya sokuyor ama ne olursa olsun sonuçta işçi emeğinin karşılığını almak zorunda."



