Mevsimlik işçiydi şampiyon oldu

DHA 24.08.2021 - 10:15
Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Güner, zor şartlarda hazırlandığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.
Şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını ve buna rağmen başardığını belirten Güner, "Elimde herhangi bir aparat olmadan, taşlarla olsun, kazma küreklerle çalışarak hazırlandım. Salona sadece 2 ay gidebildim" dedi.
Maddi imkanı olmadığı için salona devam edemediğini söyleyen Güner, "Yurt dışında bir hocam var. O da burada olmadığı için video çekip atıyordu. O videolara bakıp çalışıyordum" diye konuştu.
Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere rağmen azimle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Güner, şunları söyledi:
"'Masa olmadan bir şey yapamazsın', ' Masasız bilek güreşi mi olur? dediler. Hiçbir zaman da pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Dışarıdakiler de görsün, örnek alsınlar, imkansız bir şeyin olmadığını. Çok şükür emeğimin karşılığını aldım.
Yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Güner, şöyle devam etti:
Ülkemi daha iyi bir şekilde orada güzel göstermek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra dünya şampiyonası var. Onda da ülkemizi daha güzel bir şekilde, daha iyi şekilde iyi bir yere getirmek için elimden geleni yapacağım. Ülkemin kadının gücünü orada göstereceğim.