Mevsimlik işçiydi şampiyon oldu

Mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplayan Diyarbakırlı 20 yaşındaki Gülistan Güner, imkansızlıklar altında hazırlandığı bilek güreşi şampiyonasında 70 kilo gençlerde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Gülistan şimdi ülkesini Avrupa'da temsil edecek.

DHA 24.08.2021 - 10:15

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Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Güner, zor şartlarda hazırlandığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.

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Diyarbakır'ın Ergani'ye bağlı  Ahmetli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gülistan Güner, lise eğitimin ardından girdiği üniversite sınavı sonrası hocasının da yönlendirmesiyle Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitim görmeye başladı. 12 yıldır ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için de yaz aylarında mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplamaya giden Güner, yaklaşık 1 yıl önce branşı hentbol olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesi üzerine bilek güreşine başladı.
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Güner, üniversitelerarası maçlarda 3'üncü oldu,, daha sonra üzerine Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece 2 ay salona gidip çalışabilen Güner, tarlada çalışmanın yanı sıra evin bahçesindeki taşları kaldırarak, kazma ve kürekle çapa yaparak, ağacın dallarına asılarak kollarını geliştirmeye çalıştı.
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TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Güner, Tokat'ta 10-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 70 kilo gençlerde hem sağ hem de sol kolda birinci oldu. Burada, hak kazandığı büyükler kategorisinde de yarışan Güner, sağ kolda da ikinci olmayı başardı. Şampiyon olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye de hak kazanan Güner'in şimdi hedefi, Türk kadının gücünü tüm dünyaya göstermek ve Litvanya'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek.
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"ÜLKEMİN KADINININ GÜCÜNÜ ORADA GÖSTERECEĞİM"

Şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını ve buna rağmen başardığını belirten Güner, "Elimde herhangi bir aparat olmadan, taşlarla olsun, kazma küreklerle çalışarak hazırlandım. Salona sadece 2 ay gidebildim" dedi.

Maddi imkanı olmadığı için salona devam edemediğini söyleyen Güner,  "Yurt dışında bir hocam var. O da burada olmadığı için video çekip atıyordu. O videolara bakıp çalışıyordum" diye konuştu.

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Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere rağmen azimle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Güner, şunları söyledi:

"'Masa olmadan bir şey yapamazsın', ' Masasız bilek güreşi mi olur? dediler. Hiçbir zaman da pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Dışarıdakiler de görsün, örnek alsınlar, imkansız bir şeyin olmadığını. Çok şükür emeğimin karşılığını aldım.

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Yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Güner, şöyle devam etti:

Ülkemi daha iyi bir şekilde orada güzel göstermek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra dünya şampiyonası var. Onda da ülkemizi daha güzel bir şekilde, daha iyi şekilde iyi bir yere getirmek için elimden geleni yapacağım. Ülkemin kadının gücünü orada göstereceğim. 

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"ŞAMPİYONA NEDENİYLE FINDIK VE KAYISI TOPLAMAYA GİDEMEDİM"

Geçimlerini sağlamak için mevsimlik işçi olarak ailecek fındık ve kayısı toplamaya gittiklerini söyleyen Güner,  "Ailem şu an şehir dışında. Fındık ve kayısı toplamaya gidiyorlar. Ben de gidecektim aslında. Maçlardan dolayı gidemedim. Şimdi evde hayvanlara bakıyorum, bahçe işlerini yapıyorum. Zor şartlardayız ama çok şükür iyiyiz" diye konuştu.
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