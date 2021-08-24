Mevsimlik işçiydi şampiyon oldu

"ÜLKEMİN KADINININ GÜCÜNÜ ORADA GÖSTERECEĞİM"

Şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını ve buna rağmen başardığını belirten Güner, "Elimde herhangi bir aparat olmadan, taşlarla olsun, kazma küreklerle çalışarak hazırlandım. Salona sadece 2 ay gidebildim" dedi.

Maddi imkanı olmadığı için salona devam edemediğini söyleyen Güner, "Yurt dışında bir hocam var. O da burada olmadığı için video çekip atıyordu. O videolara bakıp çalışıyordum" diye konuştu.