Meyve kasasından langırt, cevizden top

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul (20), köyünde yaşayan çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir fikir buldu.
Çocukların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, langırt oyuncusu olarak da çivinin uçlarına plastik kapak taktı.
Langırtın içinde top olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Langırt sayesinde çocuklar, günün büyük zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.
Plastik kasadan yapılmış langırtı köyde yaşayan çocukların okuldan sonra oyun oynamaları için yaptığını ifade eden Ensar Gürsul, "Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye yaptım" dedi.
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