Meyve kasasından langırt, cevizden top

Langırtın içinde top olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Langırt sayesinde çocuklar, günün büyük zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.

Plastik kasadan yapılmış langırtı köyde yaşayan çocukların okuldan sonra oyun oynamaları için yaptığını ifade eden Ensar Gürsul, "Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye yaptım" dedi.