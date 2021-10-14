Meyve kasasından langırt, cevizden top

’da üniversite öğrencisi bir genç, köyünde yaşayan çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklarından langırt yaptı.

Haberler - İHA 14.10.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 10:22

Meyve kasasından langırt, cevizden top - 1
’ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul (20), köyünde yaşayan çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir fikir buldu.
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 2
ların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, langırt oyuncusu olarak da çivinin uçlarına plastik kapak taktı.
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 3
Langırtın içinde top olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Langırt sayesinde çocuklar, günün büyük zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 4
Plastik kasadan yapılmış langırtı köyde yaşayan çocukların okuldan sonra oyun oynamaları için yaptığını ifade eden Ensar Gürsul, "Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye yaptım" dedi.
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 5
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 6
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 7
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 8
Meyve kasasından langırt, cevizden top - 9

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