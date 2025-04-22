Meyveleri doğru yıkıyor musunuz? Hayati önem taşıyor

AKUT ZEHİRLENME

Pestisitlere yüksek oranda maruz kalma mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve hatta solunum sıkıntısı, nöbetler veya bilinç kaybı gibi ani ve ciddi semptomlara neden olabilir.



KRONİK SAĞLIK SORUNLARI



Pestisitlere uzun süreli maruz kalma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açabilir:



Nörolojik bozukluklar: Pestisitler sinir sistemini etkileyerek titreme, hafıza kaybı ve diğer nörolojik sorunlara neden olabilir.

Hormonal dengesizlikler: Pestisitler endokrin sistemini bozarak hormon üretimini ve düzenlenmesini etkileyebilir.

Üreme sorunları: Maruz kalma, hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığın azalması ve doğum kusurları dahil olmak üzere üreme sorunlarına yol açabilir.

Solunum koşulları: Bazı pestisitler solunum sistemini tahriş edebilir ve solunum sorunlarına yol açabilir. Böbrek ve karaciğer hasarı: Pestisitler karaciğer ve böbrekler için toksik olabilir ve bu organlara zarar verebilir.

Savunmasız gruplar: Çocuklar ve hamile kadınlar, vücutları hala gelişmekte olduğundan ve bu kimyasalların zararlı etkilerine karşı daha hassas olduklarından pestisitlerin etkilerine karşı özellikle savunmasızdırlar.

Zararını azaltma: Pestisit maruziyetini azaltma stratejileri arasında ürünleri iyice yıkamak, meyve ve sebzeleri soymak, organik ürünler satın almak ve kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek yer alır.



Ancak, meyve ve sebzelerden gelen pestisitlere maruziyet, basit bir uygulama yardımıyla sınırlandırılabilir - ürünleri tüketmeden önce iyice yıkamak.





