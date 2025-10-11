Mezar kazıp video gönderen eski eşi rehin aldı: "O an ölüyorum sandım"

Olay günü kimlik yenilemek için gittiği kaymakamlıktan çıkarken eski eşinin karşısına dikildiğini anlatan D.S., “Kaçma dedi, silahı kafama dayadı. Arkamda okul vardı, çocuklara uzak durun dedim. Artık bugüne kadar söylediği tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O gün ölecektim, öyle hissettim” dedi.