Mezar kazıp video gönderen eski eşi rehin aldı: "O an ölüyorum sandım"

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde boşandığı eşi M.Ç. tarafından başına tabanca dayayarak rehin alınan D.S., iki saat süren ikna çabasıyla kurtarıldı. Şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken, D.S. koruma altına alındı.

D.S., 14 yıl süren evliliğinde şiddet gördüğünü ve defalarca tehdit edildiğini belirtti:

“Erkek kardeşimin arabasını, oğlumun odasını kurşunladı. ‘Eğer dönmezsen hepinizi öldüreceğim’ diyordu. Uzaklaştırma kararlarını sürekli ihlal etti. Hastane kayıtlarıma bile ulaşıyordu.”

Olay günü kimlik yenilemek için gittiği kaymakamlıktan çıkarken eski eşinin karşısına dikildiğini anlatan D.S., “Kaçma dedi, silahı kafama dayadı. Arkamda okul vardı, çocuklara uzak durun dedim. Artık bugüne kadar söylediği tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O gün ölecektim, öyle hissettim” dedi.

D.S., geçmişte eski eşinden mezar kazdığı videolar bile aldığını söyleyerek, “Beni öldürmesinin yetmeyeceğini, kalbimi çıkaracağını söylüyordu. Artık kadınlar ölmesin, bir şeyler değişmeli” ifadelerini kullandı.

