Mezar kazıp video gönderen eski eşi rehin aldı: "O an ölüyorum sandım"
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde boşandığı eşi M.Ç. tarafından başına tabanca dayayarak rehin alınan D.S., iki saat süren ikna çabasıyla kurtarıldı. Şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken, D.S. koruma altına alındı.
D.S., 14 yıl süren evliliğinde şiddet gördüğünü ve defalarca tehdit edildiğini belirtti:
“Erkek kardeşimin arabasını, oğlumun odasını kurşunladı. ‘Eğer dönmezsen hepinizi öldüreceğim’ diyordu. Uzaklaştırma kararlarını sürekli ihlal etti. Hastane kayıtlarıma bile ulaşıyordu.”