Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler. 28 yıl sonra acı tesadüf

Kovanlık-Aydındere yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz’ın kontrolünden çıkan otomobil, Pirarucu Deresi’ne uçtu.

Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken yanındaki 61 yaşındaki dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın kaza yerine iki kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.