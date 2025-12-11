Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler. 28 yıl sonra acı tesadüf
11.12.2025 15:49
Son Güncelleme: 11.12.2025 15:50
DHA
Giresun'da dün annesini kaybeden Raif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz, mezar yeri bakmaya giderken trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Kazanın acı ayrıntılar ortaya çıktı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde ölümlü trafik kazası meydana geldi.
İki kişinin hayatını kaybettiği kazada acı ayrıntılar ortaya çıktı.
DEREYE UÇTU
Kovanlık-Aydındere yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz’ın kontrolünden çıkan otomobil, Pirarucu Deresi’ne uçtu.
Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken yanındaki 61 yaşındaki dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın kaza yerine iki kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
MEZAR YERİ BAKMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Raif Şimşek'in yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya giderken kaza yaptıkları öğrenildi.
28 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI GÜN YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Yılmaz'ın kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
Yılmaz, babasına ait fotoğrafı “Nur içinde yat babam 11.12.1997-11.12.2025” notuyla paylaştığı görüldü.