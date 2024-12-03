Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece
Çetin kış koşullarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 30 derecelere düşüyor. Belediye ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden hazırlıklara başladı. Defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için 500 mezar yeri şimdiden açıldı.
Kışın hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden bazı hazırlıklar yapıyor.