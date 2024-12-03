Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece

Çetin kış koşullarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 30 derecelere düşüyor. Belediye ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden hazırlıklara başladı. Defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için 500 mezar yeri şimdiden açıldı.

Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 1

Kışın hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden bazı hazırlıklar yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 2

Çetin kış koşullarının yaşandığı kentte, defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürütüldü.

Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 3

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yakınlarını kaybedenlerin kışın zorluk yaşamaması için Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında 500 kişilik mezar yeri açtı.

Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 4

İş makinesi desteğiyle mezar yerlerini açan görevliler, ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 5
Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 6
Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 7
Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 8
Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 9
Mezar yerleri şimdiden hazırlandı! Kışın hava sıcaklığı eksi 30 derece - 10
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