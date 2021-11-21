Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu

Haberler - İHA - DHA 21.11.2021 - 15:22
İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi ilçesi yakınlarında temmuz ayında trafik kazası meydana geldi.
İstanbul'dan Bursa'ya giden Yüksel Temur idaresindeki otomobil, Gedelek Mahallesi mevkisinde güvenlik şeridinde bekleyen Metin Ceylan idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Temur ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Arslan, kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan TIR şoförü Metin Ceylan, 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından TIR şoförü Metin Ceylan hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı.
Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Ceylan davanın görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmasında arıza yaptığı için TIR'ı emniyet şeridine park ettiğini belirtti.
Sözlerine devam eden Ceylan "Aracımdan ses gelince, emniyet şeridinde uygun olan bir yere park ettim. Sesin geldiği yöne doğru gittiğim sırada; arkadan büyük bir ses duydum. Aracın lastiğinin patladığını düşündüm. Ancak patlaklık yoktu" dedi.
Kaza anını anlatan Ceylan "Bana çarpan otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarmaya ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.
Davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'ndan gönderilen, ölen sürücü Yüksel Temur'un asli kusurlu bulunup, TIR şoförü Metin Ceylan'ın ise kusursuz olduğunun belirtildiği raporu dikkate alan mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.