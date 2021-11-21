Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Kaza anını anlatan Ceylan "Bana çarpan otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarmaya ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.