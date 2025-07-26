Mezarı açılmıştı: Sosyal medya fenomeni Yağmur'un otopsi raporunda dehşete düşüren ayrıntılar
Amerika Birleşik Devletleri'nde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Aktaş'ın otopsi raporu çıktı. Rapora göre Aktaş; işkence gördü ve vücuduna uyuşturucu madde verilerek zehirlendi. Genç kadının ailesi, cinayetle suçlanan Aktaş'ın sevgilisinin ABD'den Türkiye'ye iadesini istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Aktaş'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.