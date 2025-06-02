Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü

İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan bebeğin, üniversite öğrencisi Aynur Ç.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Aynur Ç. ile bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. gözaltına alındı.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 1

İstanbul'da mezarlıkta bulunan erkek bebek cesedini, üniversite öğrencisi annenin bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.

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Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 2

İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bebeğin 2-3 günlük olduğu ve göbek bağının halen üzerinde bulunduğu da belirlendi.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 3

Çalışmaların devamında çevre hastanelerde araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesinde doğum yapan Aynur Ç.'nin (20), doğumun ardından emzirme bahanesiyle bebeğini yanına aldığı ve görevlileri atlatarak hastaneden kaçtığı tespit edildi.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 4

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının bebeğini alarak bir süre dolaştıktan sonra hastanenin bahçesine çıktığını ardından da hastaneden ayrıldığını belirledi.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 5

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlik tespitinin ardından aynı bölgede oturan Aynur Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde bebeği mezarlığa bıraktığını itiraf eden Aynur Ç., bebeğin babasının bir süredir birlikte olduğu S.A. (24) adlı kişi olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 6

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aynur Ç. ifadesinde bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, "Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan bir süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yattım." dedi.

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 7

"BIRAKTIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ"

Hastanede doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan Aynur Ç. şöyle devam etti:

"Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim."

Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü - 8

Öte yandan gözaltına alınan S.A.'nın ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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