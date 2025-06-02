Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü
İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan bebeğin, üniversite öğrencisi Aynur Ç.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Aynur Ç. ile bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. gözaltına alındı.
İstanbul'da mezarlıkta bulunan erkek bebek cesedini, üniversite öğrencisi annenin bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.