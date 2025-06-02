Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aynur Ç. ifadesinde bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, "Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan bir süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yattım." dedi.