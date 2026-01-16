Mezarlık görevlisi fark etti. Bursa'da bir bebek herkesten habersiz gömüldü
16.01.2026 16:36
AA
Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Bursa'da bir bebeğin cansız bedeninin izinsiz şekilde mezarlığa defnedildiği ortaya çıktı.
MEZARLIK GÖREVLİSİ FARK ETTİ
Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı.
Arabayatağı Mahallesi'ndeki Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti.
Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi.