Mezarlık kazarken 100'e yakın büyü buldu: ''Gördükten sonra direkt imha ediyoruz''
Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her toprakta farklı bir büyü ile karşılaşan usta, duruma tepki gösterdi.
Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.