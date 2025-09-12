Mezarlık kazarken 100'e yakın büyü buldu: ''Gördükten sonra direkt imha ediyoruz''

Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her toprakta farklı bir büyü ile karşılaşan usta, duruma tepki gösterdi.

Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.

15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karşılaştığını söyledi.

''ESKİ MEZARLIKLARDA DENK GELİYORUZ''

Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

''Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra büyü çıkıyor. Bunları gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıtsa direkt yakıyoruz, tahtaysa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz. 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında daha çok rastlanıyor.''

''ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIYOR''

''Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi için böyle bir yol izlediklerini öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi, ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. 15 yıldır bu işteyim, 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar.''

