Mezarlık temizlerken fenomen oldular: İki kardeş onlarca mezarın bakımını yaptı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 ay önce vefat eden anneannelerinin mezarını temizlerken gönüllü mezar bakımına yönelen 16 ve 18 yaşlarındaki iki kardeş, sosyal medyada onbinlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanınca biranda fenomen oldu.
Biri lise mezunu diğeri lise öğrencisi kardeşler, çok sevdikleri anneannelerini 4 ay önce rahatsızlanması sonucu kaybetti. Yanlarında yaşayan anneannelerinin ölümüne üzülen iki kardeş, her gün Karacabey mezarlığına giderek ninelerinin kabristanını temizledi.