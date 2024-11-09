Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.