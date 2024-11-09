Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazıldığı esnada, topraktan çil çil sikke döküldü. Kazmayı vuran kişi kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke buldu.

Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü - 1

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın (26) defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.

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Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü - 2

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü - 3

Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu.

Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü - 4

Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü - 5

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.

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