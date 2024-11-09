Mezarlıkta defin için yer kazarken define buldu! Topraktan çil çil sikke döküldü
Mersin’in Tarsus ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazıldığı esnada, topraktan çil çil sikke döküldü. Kazmayı vuran kişi kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke buldu.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın (26) defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.