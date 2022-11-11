Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası kar yağan bir şehir, kışın mezar açmak çok zor oluyor. Bunun için sonbaharda mezar yerleri hazırlamak bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Sonbaharda belirli bir miktarda mezar yeri açarak hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.