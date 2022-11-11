 Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar düşmeden iş makineleri ile yüzlerce 'kışlık mezar' kazıldı.

Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 1

​Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı. Belediye işçileri de kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.

Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 2

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası kar yağan bir şehir, kışın mezar açmak çok zor oluyor. Bunun için sonbaharda mezar yerleri hazırlamak bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Sonbaharda belirli bir miktarda mezar yeri açarak hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 3
Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 4
Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 5
Mezarlıkta kış hazırlığı; toprak donmadan mezarlar kazılıyor - 6

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