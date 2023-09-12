Mezarlıkta tepki çeken görüntüler

MÜFTÜ TEPKİ GÖSTERDİ

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu görüntülere tepki gösterdi. Zorunluluk halinde bir mezara iki cenaze gömülebileceğini ancak önceden gömülen cenazenin tamamen çürüyüp toprak haline gelmeden mezarın açılmasının doğru olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Görüntülerdeki görevlinin lakayıt hali maalesef hoş olmayan bir davranış. Aslında o çürümüş kafatası ve kemiklerden ders çıkarmak lazım. Kişinin dirisi de ölüsü de saygındır. Buna göre davranılması gerekir.” dedi.