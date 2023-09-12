Mezarlıkta tepki çeken görüntüler
Diyarbakır’daki mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Yaşamını yitiren kişilerin talebiyle, daha önceden ölen kişilerin mezarları, ailelerin onayı alınıp açıldı ve kemikleri poşete konuldu. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, zorunluluk halinde birden fazla cenazenin bir mezarda defnedilebileceğini ancak cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe mezarın açılmasının doğru olmadığını söyledi.
Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan Mardinkapı Mezarlığı’nda yaşamını yitiren kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine, daha önce ölen yakınlarının mezarları açılarak, kemikler toplanıp poşete konulduktan sonra yeni cenazeler oraya gömülüyor.
İçi kemik dolu poşet de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor.