Mezarlıkta tepki çeken görüntüler

Diyarbakır’daki mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Yaşamını yitiren kişilerin talebiyle, daha önceden ölen kişilerin mezarları, ailelerin onayı alınıp açıldı ve kemikleri poşete konuldu. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, zorunluluk halinde birden fazla cenazenin bir mezarda defnedilebileceğini ancak cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe mezarın açılmasının doğru olmadığını söyledi.

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Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan Mardinkapı Mezarlığı’nda yaşamını yitiren kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine, daha önce ölen yakınlarının mezarları açılarak, kemikler toplanıp poşete konulduktan sonra yeni cenazeler oraya gömülüyor.

İçi kemik dolu poşet de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Mardinkapı Mezarlığı’nda mezar açması için ölenlerin yakınları tarafından tutulan R.K.’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, tepki çekti.

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Paylaşımda, R.K.’nin açılan bazı mezarlardan çıkardığı kafatası ve kemikleri poşetlerin içine fırlattığı, el kol hareketleri yaparak dalga geçtiği görüntüler tepki çekti.

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Görüntülerde R.K., topladığı kemikleri poşetin içine fırlatıyor. R.K., eline aldığı bir kafatasını öpüp, kokladıktan sonra, başını iki yana sallayıp, kendisini çekenlere göstererek poşete atıyor.

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Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı kapatıldı.

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MÜFTÜ TEPKİ GÖSTERDİ

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu görüntülere tepki gösterdi. Zorunluluk halinde bir mezara iki cenaze gömülebileceğini ancak önceden gömülen cenazenin tamamen çürüyüp toprak haline gelmeden mezarın açılmasının doğru olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Görüntülerdeki görevlinin lakayıt hali maalesef hoş olmayan bir davranış. Aslında o çürümüş kafatası ve kemiklerden ders çıkarmak lazım. Kişinin dirisi de ölüsü de saygındır. Buna göre davranılması gerekir.” dedi.

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