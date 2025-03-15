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Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler

Antalya’da yabancı uyruklu iki kişinin mezar taşlarının üzerinde iskambil oynamasının ardından yeni kamera görüntüleri çıktı. Genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girip üstlerini burada değiştirdikleri anlaşıldı.

Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler - 1

Antalya’da bir mezarlıkta yabancı uyruklu kızların iskambil oynarken çektiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler - 2

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler - 3

Görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görüldü.

Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler - 4

Sosyal medyada paylaşılan videoda ise kızların kıyafetlerini içeri girdikten sonra değiştikleri anlaşıldı.

Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler - 5

Görüntülerde kıyafetlerle mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynadıkları, kola içtikleri ve mezar başında üstlerini değiştirdikleri anlar yer aldı.

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