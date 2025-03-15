Mezarlıktaki görüntüler tepki çekmişti: Kıyafetlerini içerde değiştirmişler
Antalya’da yabancı uyruklu iki kişinin mezar taşlarının üzerinde iskambil oynamasının ardından yeni kamera görüntüleri çıktı. Genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girip üstlerini burada değiştirdikleri anlaşıldı.
Antalya’da bir mezarlıkta yabancı uyruklu kızların iskambil oynarken çektiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
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