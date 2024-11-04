Mezgitin kilosu 750 lirayı buldu: Yarı fiyatına "zehir" uyarısı

"BİLMEDİKLERİ BALIĞIN ETİNİ YEMESİNLER"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının çok zehirli olduğunu, yenmesi halinde insanı öldürecek kadar zehri vücudunda barındırdığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu dolandırıcılık çok önceleri de yapılıyordu. Dokularında toksin var. Her insanın zehir toleransı var. Onu aşınca zehir sınırını aşıyor. Vatandaşın çok dikkatli olması lazım. Bilmedikleri balığın etini yemesinler. Mezgit de kılçıksız bir balıktır. Filetosuna benzetiyorlar" diye konuştu