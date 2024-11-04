Mezgitin kilosu 750 lirayı buldu: Yarı fiyatına "zehir" uyarısı
Antalya'da "pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit" adı altında fileto hale getirilmiş balığın kilosunun 250-300 liradan satılması, 4 yıl önce yaşanan iddiaları gündeme getirdi. Mezgitin kilosunun 600-750 lira arasında olduğu, yarı fiyatına satılan bu balığın zehirli balon balığı olabileceği uyarısında bulunuldu.
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar veriyor. Hızla artan popülasyonu nedeniyle yerli türlerin yanı sıra, kendi alt türleri dahil denizde hareket eden hemen her şeye yemek amacıyla saldıran balon balıkları, tenekeleri dahi parçalıyor.