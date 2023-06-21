Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı

YÖK'ün üniversitelerde online eğitime geçme kararıyla bir taraftan internette derslerini takip ederken, diğer taraftan da akrabalarına yardım eden Kaplan, 2022-2023 akademik eğitim yılının sonunda mezuniyet projesi için okuluna geri döndü.

Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın atölyesinde eğitim gören Kaplan, hocasıyla mezuniyet projesi görüşmesinde, depremlerde binaların ayakta durmasını sağlayan 'sismik izolatöre' dikkat çekmek için bir çalışma yapmak istediğini belirtti.