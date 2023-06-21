Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adana’da yakalanan ve çok sayıda akrabasını kaybeden Halit Kaplan, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki mezuniyet projesinde kaide üzerine çıkarak binaların dayanıklılığını artıran “sismik izolatöre” dikkat çekti.

Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 1

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Halit Kaplan, yarıyıl tatili için gittiği Adana'da, ailesinin yanındayken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. 

Birinci derece yakınları sağ kurtulan ancak akraba ve arkadaşlarını kaybeden Halit Kaplan, günlerce yakınlarına destek olmak için bölgede görev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 2

YÖK'ün üniversitelerde online eğitime geçme kararıyla bir taraftan internette derslerini takip ederken, diğer taraftan da akrabalarına yardım eden Kaplan, 2022-2023 akademik eğitim yılının sonunda mezuniyet projesi için okuluna geri döndü.

Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın atölyesinde eğitim gören Kaplan, hocasıyla mezuniyet projesi görüşmesinde, depremlerde binaların ayakta durmasını sağlayan 'sismik izolatöre' dikkat çekmek için bir çalışma yapmak istediğini belirtti.

Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 3

Özışık'tan onay alan Kaplan, heykel konulan iki kaideyi kolon olarak düşünerek, arasına bire bir sismik izolatör örneğini tasarlayarak yerleştirdi.

Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 4

Kaidenin üzerine çıkarak performansını gerçekleştiren Kaplan, her türlü sarsıntıya rağmen sismik izolatörle ayakta kalabilmeyi başardığını gösterdi. 

Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 5
Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 6
Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER