Mezuniyet projesinde “sismik izolatör” performansı
Kahramanmaraş merkezli depremlere Adana’da yakalanan ve çok sayıda akrabasını kaybeden Halit Kaplan, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki mezuniyet projesinde kaide üzerine çıkarak binaların dayanıklılığını artıran “sismik izolatöre” dikkat çekti.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Halit Kaplan, yarıyıl tatili için gittiği Adana'da, ailesinin yanındayken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.
Birinci derece yakınları sağ kurtulan ancak akraba ve arkadaşlarını kaybeden Halit Kaplan, günlerce yakınlarına destek olmak için bölgede görev aldı.