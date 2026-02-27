Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

MGM'den 31 ile uyarı. Yoğun kar, kuvvetli fırtına

27.02.2026 06:30

NTV - Haber Merkezi

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bugün de devam edecek. Meteoroloji 31 kent için sarı kod yayınlayarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

MGM'den 31 ile uyarı. Yoğun kar, kuvvetli fırtına
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara'nın doğu, Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Denizli çevrelerinde yağış var.

MGM'den 31 ile uyarı. Yoğun kar, kuvvetli fırtına 1
Anadolu Ajansı

Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

31 İLE SARI KODLU UYARI 2
Resmi Kurum

31 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışlar Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevreleri ile iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. 

MGM; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR 3
Anadolu Ajansı

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

MGM'nin açıklamasına göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR 4
Resmi Kurum

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşacak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM'den 31 ile uyarı. Yoğun kar, kuvvetli fırtına 5
Resmi Kurum

Yağışlar cumartesi günü iç, kuzey ve doğu illerinde devam edecek. Pazar günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde etkili olacak yağışlar yeni haftada ise yurt genelinde yerini güneşe bırakacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Ankara'da 10 derece olacak.