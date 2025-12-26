MHP lideri Devlet Bahçeli, 1958 model klasik otomobilini partisinin MYK üyesine hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda bulunan 1958 model Ford Fairlane’i partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye etti.
Klasik otomobil tutkusu ve koleksiyonuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, bir otomobilini daha hediye etti.
Bahçeli, koleksiyonunda bulunan 1958 model Ford Fairlane aracını MHP MYK üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti.
"ÖMÜR BOYU MUHAFAZA EDECEĞİM"
Teoman hediyesini, Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den teslim etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Teoman, “Bu hatırayı çocuğuma ve torunlarıma bir emanet olarak ömür boyu muhafaza edeceğim. Liderimize bu anlamlı takdirleri için şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Klasik otomobilleriyle sık sık ankara turuna çıkan Bahçeli, gezintilerinde Neşet Ertaş ve Ferdi Tayfur gibi sanatçıların sevdiği müziklerini çalıyor.
1958 FORD FAİRLANE
Ford Motor Company tarafından üretilen bu büyük sınıf otomobil 1950’lerin Amerikan otomotiv kültürünün bir temsilcisi.
DAHA ÖNCE DE HEDİYE ETMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce araçlarından bazılarını hediye etmişti. iki adet klasik Mercedes, Mustang ve Lincoln marka klasik araçlarını farklı isimleri hediye etmişti.