MHP'den "Sinema Yeşilçam" kitabı: 55'inci yıla özel 55 efsane isim

Türk sinemasının kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren kimi zaman da hüzünlendiren karakterlerinin Türk sinema ve sanat hayatına derin izler bıraktığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmelerin veya gerçeklerin bir senaryo kapsamında gösteriminde bilhassa Yeşilçam ve Yeşilçam'a renk ve ruh veren sanatçılarımızın muazzam bir rolü olmuştur. Her birisi kendi alanında ekol, hatta mektep olan bu sanatçılarımızın milli hafızaya kazınarak gelecek nesiller tarafından hatırlanması ve tanınması elbette Türk kültür ve sanat hayatına muhterem bir destek, aynı şekilde sanatçıya duyulan vefanın gereğidir."