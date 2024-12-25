MHP'den "Sinema Yeşilçam" kitabı: 55'inci yıla özel 55 efsane isim
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 55'inci yılı dolayısıyla "Sinema Yeşilçam" kitabı hazırlandı. Türk sinemasının 55 efsane ismin yer aldığı kitabın ön sözünü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kaleme aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kültür ve Sanat İşlerince "Sinema Yeşilçam" kitabı hazırlandı.
Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde hazırlanan kitapta, MHP’nin kuruluşunun 55'inci yılı dolayısıyla Türk sinemasının 55 efsane ismi yer alıyor.