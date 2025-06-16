MHRS mobil uygulamasına erişim sorunu: MHRS çöktü mü?
Bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde kullanıcılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulamasına girişte sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Sosyal medya platformlarında ve şikayet sitelerinde kullanıcılar, “MHRS çöktü mü?” ve “randevu alamıyorum” gibi mesajlarla uygulamada erişim sıkıntısı olduğunu belirtti.
16 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen birçok kullanıcı, sisteme erişim sağlayamadığını belirtti. Özellikle erken saatlerde giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, yaşadıkları teknik sorunları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yetkililere ulaşmaya çalışıyor.