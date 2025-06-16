MHRS mobil uygulamasına erişim sorunu: MHRS çöktü mü?

CHUNK 49 FAİLED HATASI

"Chunk 49 failed" hatası, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasında ya da web sitesinde bazı kullanıcıların karşılaştığı teknik bir hata mesajıdır. Bu tür hata, genellikle uygulamanın sunucusundan veri alınırken yaşanan bir kesinti ya da sistemsel çökme sonucunda ortaya çıkar.