MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Vatandaşların randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS randevu onayı nasıl verilir?
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi bugünden (13 Mayıs) itibaren başladı.Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.