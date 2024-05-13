MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Vatandaşların randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS randevu onayı nasıl verilir?

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 1

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi bugünden (13 Mayıs) itibaren başladı.Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

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MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 2

Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 3

MHRS RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın,


Açılan sayfa üzerinden randevu alınmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin,

Hangi hastaneden ve bölümden randevu almak istiyorsanız önce hastaneyi ardından bölümü seçebilirsiniz.

Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.

Ardından uygun gün ve saate tıklayın.

Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 4

KISITLAMA UYGULANACAK

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 5

65 YAŞ ÜSTÜ MUAF

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 6

TÜM RANDEVULAR İÇİN ONAY ZORUNLU OLACAK MI?


Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

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