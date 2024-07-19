Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk
Dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle Türkiye’de bazı kurumlarda aksamalar yaşanıyor. Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK’te de randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza nedeniyle dünya genelinde, pek çok kurumda teknik arıza yaşanıyor.
Özelikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanırken Türkiye’de Microsoft’tan hizmet alan kurumlarda benzer sorunlar yaşandı.