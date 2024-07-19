Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk

Sabah saatlerinde aracının muayenesi için gelen Bilal Bozkurt, “Sabah 07.30’da buraya geldim. İşlemler açılınca ödememizi yapıp makbuz aldık. Sistem olmadığını söylediler. Saat 12.30 oldu hala bir gelişme yok. Ne olacağımız belli değil. Aracın son günü muayeneye girecek mi, kalacak mı, cezaya mı düşecek hiçbir şey belli değil. Hala bekliyoruz. Sabah 150-200 kişi vardı. İnsanlar umudunu kesti ayrıldı. Aksaklık olduğu söylendi o kadar" dedi.