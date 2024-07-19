Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk

Dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle Türkiye’de bazı kurumlarda aksamalar yaşanıyor. Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK’te de randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı.

Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza nedeniyle dünya genelinde, pek çok kurumda teknik arıza yaşanıyor.

Özelikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanırken Türkiye’de Microsoft’tan hizmet alan kurumlarda benzer sorunlar yaşandı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk - 2

Esenyurt Haramidere’deki araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'te randevusu olan sürücülere hizmet veremedi.

Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken sürücülerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi sonrası çok sayıda kişi istasyondan ayrıldı.

Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk - 3

TÜVTÜRK sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Değerli müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Microsoft'taki Crowdstrike arızası | İstanbul'da araç muayene istasyonlarında yoğunluk - 4

Sabah saatlerinde aracının muayenesi için gelen Bilal Bozkurt, “Sabah 07.30’da buraya geldim. İşlemler açılınca ödememizi yapıp makbuz aldık. Sistem olmadığını söylediler. Saat 12.30 oldu hala bir gelişme yok. Ne olacağımız belli değil. Aracın son günü muayeneye girecek mi, kalacak mı, cezaya mı düşecek hiçbir şey belli değil. Hala bekliyoruz. Sabah 150-200 kişi vardı. İnsanlar umudunu kesti ayrıldı. Aksaklık olduğu söylendi o kadar" dedi.

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