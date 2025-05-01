Midas 3 yılda 11 ülke gezdi!

"TEKRAR DOĞAYA, AİLESİNİN YANINA DÖNECEK"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, dünya çapında küçük akbabanın neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Çoban, 2022'de uydu vericisi taktıkları küçük akbabayı tekrar yakaladıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Ben akbabayı kapanda görünce önce bir anlayamadım. Bizim verici takmamız gerekiyordu ama hayvan vericili geldi. Hemen gerekli işlemleri yaptık, uydu vericisini değiştirdik. Doğaya tekrar salacağız." dedi.

Çoban, uydu vericilerinin batarya ömrünün de 3 yıl olduğunu belirterek, "Uydu vericisini değiştirdik. Bu bizim için yaklaşık 25 dakikalık bir süreç. Daha sonra tekrar doğaya yuvasına, ailesinin yanına dönecek." diye konuştu.