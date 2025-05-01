Midas 3 yılda 11 ülke gezdi!

Eskişehir'de 2022'de uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 3 yılda 101 bin 230 kilometrelik uçuşun ardından yeniden kentte döndü.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 1

Küçük akbaba neslinin korunması ve popülasyonunun uydu vericisiyle takibi için 2022'de başlatılan "Küçük Akbaba Koruma Projesi" kapsamında yırtıcı kuşlar izlenmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 2

Eskişehir'de ilk kez 24 Nisan 2022'de uydu vericisi takılan ve Midas adı verilen küçük akbaba, aradan geçen 3 yılın ardından yeniden yakalandı.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 3

Ocak ve şubat aylarını Güney Sudan'da, mart ayını Çad'da geçiren 7 yaşındaki Midas, 9 ülkeyi aşarak üçüncü kez Eskişehir'deki üreme alanına döndü.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 4

Bu süre zarfında 101 bin 230 kilometre uçtuğu belirlenen Midas, göç sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaştı. Midas'ın deniz seviyesinden 7 bin 830 metreye kadar yükseldiği tespit edildi.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 5

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ

Midas göç yolculuğu boyunca Güney Sudan, Çad, Sudan, Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Türkiye'ye geldi. Dünya Akbaba Koruma Vakfı'nın da destek vermeye başladığı projede, Midas'ın yanı sıra verici takılı 9 küçük akbabanın takibi sayesinde göç yolları ve yaşam döngüleri hakkında bilimsel veriler sağlanıyor.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 6

"TEKRAR DOĞAYA, AİLESİNİN YANINA DÖNECEK"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, dünya çapında küçük akbabanın neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Çoban, 2022'de uydu vericisi taktıkları küçük akbabayı tekrar yakaladıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Ben akbabayı kapanda görünce önce bir anlayamadım. Bizim verici takmamız gerekiyordu ama hayvan vericili geldi. Hemen gerekli işlemleri yaptık, uydu vericisini değiştirdik. Doğaya tekrar salacağız." dedi.

Çoban, uydu vericilerinin batarya ömrünün de 3 yıl olduğunu belirterek, "Uydu vericisini değiştirdik. Bu bizim için yaklaşık 25 dakikalık bir süreç. Daha sonra tekrar doğaya yuvasına, ailesinin yanına dönecek." diye konuştu.

Midas 3 yılda 11 ülke gezdi! - 7

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin de akbabaları koruma projesinin dördüncü sezonuna sürpriz bir açılışla başladıklarını söyledi. Koptekin, Midas'ı 3 yıldır uydu vericisiyle takip ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"9 küçük akbabayı takip ediyoruz. Bu rastlantıyla sezonu uzatmış olduk. Bu sezonda ekip olarak ilk yakaladığımız hayvan olması ayrıca sevindirici oldu. Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak bilet gelirimizin yüzde 5'iyle bu koruma çalışmalarımızı bütçelendiriyoruz. Belediye bütçesinden değil ziyaretçilerimizin kazandırdığı gelirden bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu bizim için çok değerli. Türkiye'de ilk ve tek yapılan bir çalışma."

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