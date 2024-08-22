Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüm iddiası! "Doktor bize 'Hakkını helal et, benim hatammış' dedi"
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, iddiaya göre işlem sonrası rahatsızlanınca 2 kez daha ameliyat edildi. Bir süre sonra, her biri yaklaşık 5 saat süren 2 ameliyat daha olan genç kız hayatını kaybederken, ailesi ise doktor ve hastaneden şikayetçi oldu. Acılı anne, doktorun kendilerine "Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş." dediğini ileri sürdü. Ameliyatları gerçekleştiren doktor, "Cerrahi olarak bir hata olmadığına eminim, tüp mide ameliyatından sonra mide dönebiliyor." derken, hastane yetkilileri ise açıklama yapmak istemedi.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslin Yılmaz (26), 107 kilo olan ve fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede operasyon geçirmeye karar verdi.
27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran'da her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.