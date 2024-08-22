Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüm iddiası! "Doktor bize 'Hakkını helal et, benim hatammış' dedi"

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslin Yılmaz (26), 107 kilo olan ve fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede operasyon geçirmeye karar verdi.

27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran'da her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.