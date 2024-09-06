“Midem ağrıyor” dedi, midesinden çıkanlar şoke etti

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı.

Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.