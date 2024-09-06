“Midem ağrıyor” dedi, midesinden çıkanlar şoke etti
Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden çıkarılanlar, doktorları hayrete düşürdü. 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ile 1 çivi çıkarıldı. Erkek çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kayseri’de 15 yaşındaki erkek çocuğun midesinden 4 metal kaşıkla bir çivi çıktı.
Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu.Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.