“Midem ağrıyor” dedi, midesinden çıkanlar şoke etti

Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden çıkarılanlar, doktorları hayrete düşürdü. 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ile 1 çivi çıkarıldı. Erkek çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Midem ağrıyor” dedi, midesinden çıkanlar şoke etti - 1

Kayseri’de 15 yaşındaki erkek çocuğun midesinden 4 metal kaşıkla bir çivi çıktı.

Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.

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“Midem ağrıyor” dedi, midesinden çıkanlar şoke etti - 2

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı.

Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.
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