Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Nijerya uyruklu bir yolcunun midesinde kapsül halinde 1.8 kilogram kokain tespit edildi. Gözaltına alınan yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA 06.06.2021 - 11:37

Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 1
İstanbul Havalimanı'nda 1844 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 2
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Mayıs Pazar günü uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda Etiyopya-İstanbul uçağının yolcularından olan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli kişiye operasyon düzenledi.
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 3
Gözaltına alınan B.E.O. isimli yabancı uyruklu kişinin midesinden toplam 96 adet kapsül içerisinde bin 844 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 4
Şüphelinin İstanbul Havalimanı'na geliş görüntüsü ve yakalanma anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 5
Gözaltına alınan Nijerya uyruklu B.E.O., isimli şüpheli, 01 Haziran Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 6
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 7
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 8
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 9
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 10
Midesinden 1.8 kilogram kokain çıktı - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER