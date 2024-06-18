Midilli Adası'na Kurban Bayramı akını: 8 bine yakın turist gitti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribotla geçişlerde Kurban Bayramı arifesinde başlayan tatilci yoğunluğu devam ediyor. Uzun kuyruklar oluşan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan 8 bine yakın ziyaretçi geçti.
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, turizm acentelerinin yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdiği geçişler için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.