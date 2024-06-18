Midilli Adası'na Kurban Bayramı akını: 8 bine yakın turist gitti

Midilli'ye geçişlerin bayramın ikinci gününden itibaren daha da yoğunlaştığını belirten Jale, şöyle devam etti:

"Ayvalık-Midilli feribot hattı, her geçen gün gelişen ve üzerine artı koyan bir hat. Günde 10 sefer yapılıyor. Hatta ek seferlerle daha fazlası da olabiliyor. Ayvalık-Midilli hattı, hemen hemen her bayram yoğun oluyor. Bu bayram ise sadece üzerine koyduğumuz, kapıda kolay vize uygulamasıyla Midilli'ye geçen tatilcilerin fazlalığıdır. Bana göre bu durum, normal bir bayram periyodunun yüzde 10-15 üzerindedir."​​​​​​​