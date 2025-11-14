Uzman isim, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Midye konusunda iki husus çok önemli. Birincisi, midyenin nereden geldiği. Salmonella türü bakterilerle kontamine şehir kanalizasyonlarının döküldüğü yerlerde yaşayan midyelerde yoğun miktarda bakteri yükü bulunabiliyor. Bunlar iyi pişirilmeden yenilirse, bu bakteriler insanlara ulaşıp enfekte edebiliyor.''

Gıda zehirlenmelerinde en önemli etkenin hijyen eksikliği olduğunu söyleyen Boğa, midyenin taşınma ve depolanma sırasında soğuk zincirin bozulması sebebiyle çok hızlı bir şekilde enfekte olabildiğini aktardı. Boğa, ''Dahası, midye dolmada kullanılan pirinç de bakteriler için bir kültür ortamı sağlıyor'' dedi.

Gıda zehirlenmelerinde çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanların daha büyük risk altında olduğunu belirten Boğa, ''Vücut ağırlığına göre çok fazla miktarda bakteri alındığında, toksin yükü sebebiyle çocuklar daha fazla etkileniyorlar'' şeklinde konuştu.