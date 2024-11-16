Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekle saldırı kamerada: "Geri geleceğiz" deyip kurşun yağdırdılar

SİLAHLAR KONUŞTU, KALDIRIM TAŞLARI FIRLATILDI

Yaklaşık 2 saat sonra motosikletle gelen kasklı iki şüpheliden biri, iş yerine müşteriler yemek yedikleri sırada pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, iş yeri çalışanlarından biri silahla diğeri ise kaldırımdan aldığı taşla saldırganlara karşılık verdi.

Saldırı sonucunda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği müşteriler İbrahim K. (24) ayağından, Tuna A. (19) bacağından, Osman B. (34) ayağından ve Umut Atahan A. (22) bacak ve kalçasından yaralandı.

İş yerine ise 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.