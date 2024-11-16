Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekle saldırı kamerada: "Geri geleceğiz" deyip kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ta hizmet veren 'Midyeci Ahmet'e 1 Eylül'de saldırı düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmış, 7 kişi de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden ikisinin tutuklanırken, olaya ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.
"GERİ GELECEĞİZ" DİYE TEHDİT ETTİLER
1 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki Midyeci Ahmet isimli iş yerine gelen 3 kişi, sıra nedeniyle çalışanlarla tartıştı.
Tartışma arbedeye dönüşmesi üzerine 3 kişi “geri geleceğiz" diye tehditler savurup iş yerinden ayrıldı.