Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları
Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye Başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mihalgazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mihalgazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mihalgazi yerel seçim sonuçları..
MİHALGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mihalgazi Belediyesini 1.319 alınan oy ve %53.04 oy oranı ile AK Parti adayı Zeynep Akgün kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %53.04
- CHP %43.06
- Saadet Partisi %2.17
- BBP %1.41
- Vatan Partis i%0.16
- BTP %0.08
- Diğer %0.08