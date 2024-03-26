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Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları

Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye Başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mihalgazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mihalgazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mihalgazi yerel seçim sonuçları..

Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları - 1

MİHALGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mihalgazi Belediyesini 1.319 alınan oy ve %53.04 oy oranı ile AK Parti adayı Zeynep Akgün kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti %53.04
  • CHP %43.06
  • Saadet Partisi %2.17
  • BBP %1.41
  • Vatan Partis i%0.16
  • BTP %0.08
  • Diğer %0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları - 2

MİHALGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mihalgazi Belediyesi Başkanı Zeynep Akgün Kimdir?

Zeynep Agün 1976 yılında Eskişehir'de doğdu. Akgün, ortaokul bitirdikten sonra Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'ne gitti.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Akgün evli ve bir erkek çocuk annesi. 2003 yılında girdiği AKP'de bugün Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı oldu.

Akgün ayrıca 2004 yılında tüm üyeleri kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu.

Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları - 3

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ZEYNEP GÜNEŞ
  • HASAN ÜNAL
  • CANAN RÜZGER TEMİZ EL
  • CEVAT BEKCİ
  • MEHMET GÜNER
  • MERT NİHAT KARAATLI
  • UĞUR BAHAR
  • HAYRİ MERMERTAŞ
  • İDRİS ARAS
  • FAHRİ KARABELİ
Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları - 4

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