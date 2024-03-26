Mihalgazi Belediyesi hangi partide? Mihalgazi Belediye başkanı kimdir? Mihalgazi Belediye başkan adayları

MİHALGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mihalgazi Belediyesi Başkanı Zeynep Akgün Kimdir?





Zeynep Agün 1976 yılında Eskişehir'de doğdu. Akgün, ortaokul bitirdikten sonra Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'ne gitti.



Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Akgün evli ve bir erkek çocuk annesi. 2003 yılında girdiği AKP'de bugün Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı oldu.



Akgün ayrıca 2004 yılında tüm üyeleri kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu.