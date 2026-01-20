Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran ifade. Bir dosya daha raftan indi, şüpheli ölümün de faili çıktı

Cinayet zanlısı F.İ., emniyetteki ifadesinde olay gününü anlattı.

Mihriban Yılmaz ile otomobil içerisinde tartıştıklarını belirten zanlı, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini iddia edip "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi. Sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım." dedi.