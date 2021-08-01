Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının sıçradığı Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahalleleri tahliye edildi.

Anadolu Ajansı 01.08.2021 - 23:51 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 23:52

Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 1
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 2
Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 3
Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 4
Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 5
Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 6
Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 7
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 8
Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi - 9

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