Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının sıçradığı Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahalleleri tahliye edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.