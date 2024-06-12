Milas’ta öldürülen Zehra’nın davasında gerekçeli karar açıklandı: Katil zanlısı telefonundaki tüm yazışmaları silmiş

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Şüpheliler hakkında 65 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Zehra’nın sağ kulağında dayak izi, sol göz dış kısımda açılma, omuzda kesici olan yaralanma izleri, sol kol dirsek çevresinde çok sayıda darp izi, sol el orta parmakta kesi olduğu belirtildi.

Zehra’ya ait olan cep telefonunun yapılan incelemesinde ise genç kızın en son İlimder İlter, Ünal Karakülah ve Ömer İlter ile yazışmalarının bulunduğu belirtildi.

Zehra Bayır’ın, İlimder İlter’e saat 03.34-03.36’da “Sen odana onu aldın, ben gördüm, Allah senin belanı versin.” şeklinde mesajlar gönderdiği, İlter’in de “Senin gibi kimseyi yukarı çıkarmam, Allah senin belanı versin.” diyerek cevap verdiği iddianameye girdi.

İlimder İlter’in saat 03.43’te Zehra Bayır’ın odasına gittiği, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal Karakülah’ın da olay yerine geldikleri, tartışma ve arbedeye dahil oldukları belirtildi.

Ayrıca Zehra Bayır’ın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı.

CESEDİ BİR MÜDDET BEKLETİP, SÜS HAVUZUNA BIRAKTILAR

İddianameye giren Muğla Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda; Zehra’nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, sternum ve çok sayıda kot kırıkları ile beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ortaya koyuldu.

Sanıklar tarafından cesedinin bir müddet dışarıda bekletildikten sonra da süs havuzuna bırakıldığı anlatıldı.

7’NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

16 Mayıs’ta Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7’nci duruşmada karar çıktı.

2,5 saat süren duruşmanın ardından İlimder İlter, kadına karşı kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.