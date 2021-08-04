Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

04.08.2021 - 22:40 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 22:58

Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 1
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 2
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 3
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 4
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 5
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 6
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 7
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 8
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 9
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 10
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 11
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 12
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 13
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 14
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 15
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 16
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor - 17

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