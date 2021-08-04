Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
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04.08.2021 - 22:40| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 22:58
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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