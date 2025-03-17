"Millet olarak rahatlayın" diyerek gitmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule geri döndü

"ÇABALADIM"

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Şule’nin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak, "Hayatımın en zorlu dönemlerinden birini yaşarken Şule hep aklımdaydı. Onun sınır dışı edilmesi beni derinden etkiledi ve bu süreçte elimden gelen her şeyi yaparak onun geri dönmesini sağlamak için çabaladım" ifadelerini kullandı.