"Millet olarak rahatlayın" diyerek gitmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule geri döndü
Dilan Polat'ın çocukları Milan Efe ile Nilda'nın bakıcısı ve evin yardımcısı Özbekistan uyruklu Şule, kaçak durumda olduğu için sınır dışı edilmişti. Ülkesine giderken "Millet olarak rahatlayın, alnım ak şekilde gidiyorum" sözleriyle sitemde bulunan Şule, aylar sonra Türkiye'ye geri döndü.
Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, serbest kalmasının ardından yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Serbest kalışıyla birlikte sosyal medya platformlarına da hızlı bir dönüş yapan Polat, paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Polat, tahliye kararının ardından kendisini destekleyen takipçilerine teşekkür etti.