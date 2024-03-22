MİLLET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
MİLLET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MİLLET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MİLLET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL MİLLET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Ali Geçioğlu
- Ankara: Salih Koç
- Antalya: Sadettin Gündüz
- Aydın: Salih Şinasi Yegen
- Balıkesir: Eyüp Baş
- Bursa: Abdurrahman Önder
- Denizli: Hüsnü Çatal
- Diyarbakır: Leyla Karakaya
- Erzurum: Seyyithan Ömer Şimşek
- Eskişehir: İbrahim Çelik
- Gaziantep: Ali Galip Emrullah
- Hatay: Hüsnü Ayhan
- İstanbul: Hasan Hüsnü Güner
- Kahramanmaraş: Mehmet Çetiner
- Kayseri: Mehmet Sümer
- Kocaeli: Atakan Daşdan
- Konya: Mehmet Çankaya
- Malatya: Muhammet Bekir İncearık
- Manisa: Kazım Topal
- Mardin: Ahmet Kara
- Mersin: Hasan Tahsin Uysal
- Muğla: Hüseyin Kara
- Ordu: Rıfat Yılmaz
- Sakarya: İsmet Ergezen
- Samsun: Şahin Çetin
- Şanlıurfa: Ömer Hurma
- Tekirdağ: Seyfettin Özyurt
- Trabzon: Yusuf Aydın
- Van: Rafet Kaya