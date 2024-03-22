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MİLLET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

MİLLET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MİLLET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MİLLET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

MİLLET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL MİLLET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Ali Geçioğlu
  • Ankara: Salih Koç
  • Antalya: Sadettin Gündüz
  • Aydın: Salih Şinasi Yegen
  • Balıkesir: Eyüp Baş
  • Bursa: Abdurrahman Önder
  • Denizli: Hüsnü Çatal
  • Diyarbakır: Leyla Karakaya
  • Erzurum: Seyyithan Ömer Şimşek
  • Eskişehir: İbrahim Çelik
  • Gaziantep: Ali Galip Emrullah
  • Hatay: Hüsnü Ayhan
  • İstanbul: Hasan Hüsnü Güner
  • Kahramanmaraş: Mehmet Çetiner
  • Kayseri: Mehmet Sümer
  • Kocaeli: Atakan Daşdan
  • Konya: Mehmet Çankaya
  • Malatya: Muhammet Bekir İncearık
  • Manisa: Kazım Topal
  • Mardin: Ahmet Kara
  • Mersin: Hasan Tahsin Uysal
  • Muğla: Hüseyin Kara
  • Ordu: Rıfat Yılmaz
  • Sakarya: İsmet Ergezen
  • Samsun: Şahin Çetin
  • Şanlıurfa: Ömer Hurma
  • Tekirdağ: Seyfettin Özyurt
  • Trabzon: Yusuf Aydın
  • Van: Rafet Kaya

TÜRKİYE HABERLERİ

MİLLET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

MİLLET PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Afyonkarahisar Merkez: Ömer Sarıgül
  • Adana Aladağ: Sinan İncetaş
  • Adana Ceyhan: İlyas Demirdüzen
  • Adana Çukurova: Menderes Yakup Şen
  • Adana Feke: Bekir Örün
  • Adana İmamoğlu: Yasemin Sağlam
  • Adana Karaisalı: Selma Özdemir
  • Adana Karataş: Mehmet Örün
  • Adana Kozan: Mustafa Yıldız
  • Adana Pozantı: Nejdat Yıldız
  • Adana Saimbeyli: Mehmet Şen
  • Adana Sarıçam: Hakkı Öğüt
  • Adana Seyhan: Ahmet Örün
  • Adana Tufanbeyli: Mustafa Çetinkaya
  • Adana Yumurtalık: Mustafa Örün
  • Adana Yüreğir: Adil Işık
  • Adıyaman Merkez: Mehmet Sait İncearık
  • Adıyaman Besni: Kemal Şahan
  • Adıyaman Çelikhan: Hasan Ertürk
  • Adıyaman Gölbaşı: Taha Emrullah
  • Adıyaman Kahta: Ahmet Arı
  • Adıyaman Samsat: Muhammet Emin Ateş
  • Adıyaman Sincik: Ömer İrfan Çetiner
  • Adıyaman Tut: İbrahim Topuz
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Halil Çetinkaya
  • Afyonkarahisar Çay: Himmet Kasal
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Emir Can Şanlı
  • Afyonkarahisar İscehisar: Hüseyin Kaya
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Akın Demir
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Abdullah Kiraz
  • Afyonkarahisar Şuhut: Kamil Alp
  • Ağrı Merkez: Nuri Kaya
  • Aksaray Merkez: Murat Erdoğan
  • Aksaray Eskil: Çetin Yörük
  • Aksaray Gülağaç: Fatih Budak
  • Aksaray Güzelyurt: Mehmet Alp
  • Aksaray Ortaköy: Ramazan Kiraz
  • Aksaray Sultanhanı: Metin Yörük
  • Amasya Merkez: Mustafa Faruk Çınar
  • Ankara Akyurt: Bahtiyar Eregiz
  • Ankara Altındağ: Osman Kılıç
  • Ankara Ayaş: Zekai Soysal
  • Ankara Bala: Mehmet Karabay
  • Ankara Beypazarı: Çelebi Sevim
  • Ankara Çamlıdere: Şükrü Sırdaş
  • Ankara Çankaya: Fatma Özdemir
  • Ankara Çubuk: Metin Doğan
  • Ankara Elmadağ: Nihat Çetin
  • Ankara Etimesgut: Hüseyin Gülşen
  • Ankara Evren: Zafer İncekara
  • Ankara Gölbaşı: Ahmet Özdemir
  • Ankara Güdül: Şeyh Bilal Durmuş
  • Ankara Haymana: Veysel Cavlak
  • Ankara Kahramankazan: Azmi Tat
  • Ankara Kalecik: Abdulkadir Eregiz
  • Ankara Keçiören: Mustafa Demir
  • Ankara Kızılcahamam: Harun Nevruzoğlu
  • Ankara Mamak: Hakkı Eraslan
  • Ankara Nallıhan: Zafer Kodal
  • Ankara Polatlı: Ali Rıza Kızıltepe
  • Ankara Pursaklar: Edibali Erdem
  • Ankara Sincan: Ahmet Ateş
  • Ankara Şereflikoçhisar: Ahmet Tokyay
  • Ankara Yenimahalle: Osman Duran
  • Antalya Kepez: İzzet Şimşir
  • Antalya Muratpaşa: Osman Soydal
  • Ardahan Merkez: Uğur Nazik
  • Artvin Arhavi: Nilgün Akelma
  • Artvin Merkez: Akif Akyıldız
  • Artvin Borçka: Olgun Polat
  • Artvin Hopa: Nuri Bayram
  • Artvin Yusufeli: Kadir Soytürk
  • Aydın Buharkent: Mehmet Karaçay
  • Aydın Efeler: Reyhan Yegen
  • Aydın İncirliova: Yasin Karakurt
  • Aydın Kuyucak: Özkan Didin
  • Aydın Nazilli: Tahsin Tekin
  • Aydın Sultanhisar: Nermin Didin
  • Bartın Amasra: Ahmet Şeker
  • Bartın Merkez: Hasan Kılınç
  • Bartın Kurucaşile: Saliha Çil
  • Bartın Ulus: Necmettin Gürel
  • Batman Merkez: Ahmet Göktekin
  • Bayburt Aydıntepe: Mehmet Bircan
  • Bayburt Merkez: Mehmet Kısa
  • Bayburt Demirözü: Ergün Yıldırım
  • Bilecik Merkez: Gülşen Yıldızan
  • Bingöl Merkez: Bayram Örnek
  • Bitlis Merkez: Ahmet Mallı
  • Bolu Merkez: Latif Ural
  • Bolu Gerede: Mustafa Gedik
  • Bolu Mengen: Hasan Ural
  • Bolu Mudurnu: Selahattin Bozkurt
  • Burdur Merkez: Mustafa Tıbık
  • Bursa Büyükorhan: Ahmet Faruk Günay
  • Bursa Gemlik: Mustafa Teyfik Aksoy
  • Bursa Gürsu: Mustafa Kısa
  • Bursa Harmancık: Ahmet Parakat
  • Bursa İnegöl: Halis Burhan Çil
  • Bursa İznik: Sevgi Dinçoğlu
  • Bursa Karacabey: Muhammed Kop
  • Bursa Keles: Ümit Yiğit
  • Bursa Kestel: Mustafa Kop
  • Bursa Mudanya: Selami Coşkunsever
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Ömer Taşdemir
  • Bursa Nilüfer: Selami Yıldırım
  • Bursa Orhaneli: Celal Demir
  • Bursa Orhangazi: Hilal Önder Bağsar
  • Bursa Osmangazi: Haluk Bilgin
  • Bursa Yenişehir: Şaban Ek
  • Bursa Yıldırım: Ahmet Üstün
  • Çanakkale Ayvacık: Kürşat Özdemir
  • Çanakkale Bayramiç: Tülay Yılmaz
  • Çanakkale Biga: Beyza Nazire Kesikbaş
  • Çanakkale Bozcaada: Lütfiye Özyurt
  • Çanakkale Çan: Nazan Yerlikaya
  • Çanakkale Merkez: İbrahim Halil Sipahi
  • Çanakkale Eceabat: Turgut Doğan
  • Çanakkale Ezine: Selahaddin Karakaya
  • Çanakkale Gelibolu: Necmi Yalın
  • Çanakkale Gökçeada: Hatice Koçak
  • Çanakkale Lapseki: Mürüvvet Sofu
  • Çanakkale Yenice: Aykut Çiçekli
  • Çankırı Merkez: Kadir Çalışkan
  • Çankırı Çerkeş: Muhsin Zaim
  • Çankırı Ilgaz: Basri Çügen
  • Çankırı Kurşunlu: Ömer Lütfi Ural
  • Çankırı Orta: Yılmaz Karaşahin
  • Çankırı Şabanözü: Ali Bayram
  • Çankırı Yapraklı: İsa Erdem
  • Çorum Merkez: Cafer Tayyar Doğan
  • Denizli Acıpayam: Sinan Uysal
  • Denizli Babadağ: Halil Hızlı
  • Denizli Baklan: Bayram Berci
  • Denizli Bekilli: Yadigar Varlıklı
  • Denizli Bozkurt: Aykut Karaçay
  • Denizli Buldan: Yaşar Didin
  • Denizli Çal: Sevgül Tekin
  • Denizli Çardak: Serhat Toğan
  • Denizli Çivril: Mahmut Yurt
  • Denizli Güney: Hüseyin Kazalcı
  • Denizli Honaz: Şennur Şimşek
  • Denizli Kale: Yaşar Orhan
  • Denizli Merkezefendi: Necati Varlıklı
  • Denizli Pamukkale: Recep Oğuzalp
  • Denizli Sarayköy: Mehmet Aydemir
  • Denizli Serinhisar: Mustafa Çakıroğlu
  • Denizli Tavas: Safiye Çatal
  • Edirne Merkez: Hikmet Sofu
  • Edirne Enez: Ayşenur Yıldız
  • Edirne Havsa: Selma Karakaya
  • Edirne İpsala: Kaan Kürşad Bakaç
  • Edirne Keşan: Mehmet Kanar
  • Edirne Lalapaşa: İsmail Hakkı Doğan
  • Edirne Meriç: Muhammet Oğuzalp Civelek
  • Edirne Süloğlu: Zehra Yay
  • Edirne Uzunköprü: Murat İstanbullu
  • Elazığ Merkez: Hafize Şenay Ural
  • Erzincan Merkez: Özcan Yay
  • Eskişehir Alpu: Mehmet Diner
  • Eskişehir Beylikova: Necdet Zorlutuna
  • Eskişehir Çifteler: Ramazan Sağır
  • Eskişehir Han: Bahri Altın
  • Eskişehir İnönü: Mücahit Canbaz
  • Eskişehir Mahmudiye: Uğur Özdemir
  • Eskişehir Odunpazarı: Nurettin Çakıroğlu
  • Eskişehir Sarıcakaya: Süleyman Çakıroğlu
  • Eskişehir Seyitgazi: Mehmet Ateş
  • Eskişehir Tepebaşı: Mustafa Has
  • Gaziantep Araban: Ali Emrullah İncearık
  • Gaziantep İslahiye: Mehmet Mustafa Yakar
  • Gaziantep Karkamış: Sabahaddin Karakuş
  • Gaziantep Nizip: İbrahim Halil Emrullah
  • Gaziantep Nurdağı: Asım Barık
  • Gaziantep Oğuzeli: Mehmet Ekinci
  • Gaziantep Şahinbey: Mehmet Akan
  • Gaziantep Şehitkamil: Metin Dertli
  • Gaziantep Yavuzeli: Şıh Tahir Taşdelen
  • Giresun Bulancak: Kenan Sarı
  • Giresun Merkez: Abdullah Abanoz
  • Giresun Tirebolu: Abdullah Sarı
  • Gümüşhane Merkez: Fevzi Ülker
  • Gümüşhane Kelkit: Ali Rıza Altınsoy
  • Gümüşhane Torul: Şenol Zengin
  • Hakkari Merkez: Ahmet Bal
  • Hatay Altınözü: Zübeyde Örün
  • Hatay Antakya: Mehmet Sapmaz
  • Hatay Arsuz: Hanifi Karahasan
  • Hatay Belen: Mustafa Kundakçı
  • Hatay Dörtyol: Recep Güçlübilek
  • Hatay Erzin: Fadima Işık
  • Hatay Hassa: Ahmet Daşgın
  • Hatay İskenderun: Ali İçin
  • Hatay Kırıkhan: Etem Gavun
  • Hatay Kumlu: İsrafil Şimşek
  • Hatay Payas: Nevzat Metin
  • Hatay Reyhanlı: Zeki Kabcı
  • Hatay Samandağ: Hamdi Uygun
  • Hatay Yayladağı: İsmail Örün
  • Iğdır Merkez: Mustafa Karakoyunlu
  • Iğdır Karakoyunlu: Sevdenur Dilara Ötgün
  • Isparta Merkez: Mehmet Zeki Özen
  • İstanbul Adalar: Sait Sezer
  • İstanbul Arnavutköy: Ahmet Bahadır Koçak
  • İstanbul Ataşehir: Bülent Yılmaz
  • İstanbul Avcılar: Ali Fuat Uyanık
  • İstanbul Bağcılar: Nebiha Doğan
  • İstanbul Bahçelievler: Şeref Gül
  • İstanbul Bakırköy: Mahmut Yay
  • İstanbul Başakşehir: Şemsettin Vural
  • İstanbul Bayrampaşa: Turhan Kubilay
  • İstanbul Beşiktaş: Nesibe Yılmaz
  • İstanbul Beykoz: Fatma Şirin
  • İstanbul Beylikdüzü: Burhan Taşoğlu
  • İstanbul Beyoğlu: Salim Yılmaz
  • İstanbul Büyükçekmece: Sertaç Beyazoğlu
  • İstanbul Çatalca: Erhan Sofu
  • İstanbul Çekmeköy: Bahri Gödek
  • İstanbul Esenler: Recep Dişçi
  • İstanbul Esenyurt: Zakir Erdinç
  • İstanbul Eyüpsultan: Hayriye Köşlüoğlu
  • İstanbul Fatih: Nazım Bakaç
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Fatih Yerlikaya
  • İstanbul Güngören: Hayrettin Çamur
  • İstanbul Kadıköy: Ali Kemal Çamur
  • İstanbul Kağıthane: Cumhur Kurt
  • İstanbul Kartal: Sedat Beyazoğlu
  • İstanbul Küçükçekmece: Süleyman Erol
  • İstanbul Maltepe: Abdullatif Metin
  • İstanbul Pendik: Alemdar Kurtoğlu
  • İstanbul Sancaktepe: Mustafa Karataş
  • İstanbul Sarıyer: Aziz Çevik
  • İstanbul Silivri: Bahattin Yerlikaya
  • İstanbul Sultanbeyli: Aynur Karataş
  • İstanbul Sultangazi: Emre Karakuş
  • İstanbul Şile: Enes Yay
  • İstanbul Şişli: Fatma Karaoğlu
  • İstanbul Tuzla: Ömer Faruk Kabarık
  • İstanbul Ümraniye: Naci Cebecioğlu
  • İstanbul Üsküdar: Ahmet Çaylıoğlu
  • İstanbul Zeytinburnu: Recep Avcı
  • İzmir Balçova: Şükrü Cebeci
  • İzmir Bayraklı: İbrahim Mert Cebeci
  • İzmir Bornova: Emir Alkın Tuncay
  • İzmir Buca: Nalan Emir
  • İzmir Çiğli: Ergün Boyacıoğlu
  • İzmir Gaziemir: Sefa Pişkin
  • İzmir Karabağlar: Zeki Koçak
  • İzmir Karşıyaka: İsmail Yassıkaya
  • İzmir Kemalpaşa: Ülkü Çoban
  • İzmir Konak: Alper Çağrı Cebeci
  • İzmir Menderes: İbrahim Oktay
  • İzmir Menemen: Yunus Emre Özgün
  • İzmir Narlıdere: Ali Değer
  • İzmir Ödemiş: Kamil Pınar
  • İzmir Torbalı: Dudu Şahin
  • Kahramanmaraş Çağlayancerit: Yunus Ekinci
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Mehmet Emin Kurtulan
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Ahmet Dağ
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Ahmet Yontucu
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Yavuz Alaş
  • Karabük Merkez: Kamil Şentürk
  • Karaman Ayrancı: İbrahim Korkmaz
  • Karaman Başyayla: Kudret Özdemir
  • Karaman Ermenek: Cevdet Yıldız
  • Karaman Merkez: Salih Mısral
  • Karaman Kazımkarabekir: Abdullah Nacır
  • Karaman Sarıveliler: İsmail Şahin
  • Kars Merkez: Şükrü Kaya
  • Kastamonu Merkez: Yusuf Zaim
  • Kayseri Kocasinan: Mesut Taşpınar
  • Kayseri Melikgazi: Süleyman Özhan
  • Kırıkkale Merkez: Muammer Açıkgöz
  • Kırklareli Babaeski: İbrahim Abdullahoğlu
  • Kırklareli Demirköy: Meryem Koçoğlu
  • Kırklareli Merkez: Mehmet Yetimova
  • Kırklareli Kofçaz: Mustafa Koçak
  • Kırklareli Lüleburgaz: Hacer Çevik
  • Kırklareli Pehlivanköy: Şevket Kara
  • Kırklareli Pınarhisar: Semra Yay
  • Kırklareli Vize: Mevlüt Koçoğlu
  • Kırşehir Merkez: Ali Osman Türkmen
  • Kilis Elbeyli: Hamza Topuz
  • Kilis Merkez: Caner Ekinci
  • Kilis Musabeyli: Mehmet Selim Akdemir
  • Kilis Polateli: Tuncay Ekinci
  • Kocaeli İzmit: Mehmet Karayel
  • Konya Ahırlı: Mehmet Ünal
  • Konya Akören: Metin Şahap
  • Konya Akşehir: Kemal Kale
  • Konya Altınekin: Muhittin Eser
  • Konya Beyşehir: Orhan Polat
  • Konya Bozkır: Şakir Tonbalak
  • Konya Cihanbeyli: Fahrettin Kapçı
  • Konya Çeltik: Mustafa Koyuncu
  • Konya Çumra: Hilmi Muştu
  • Konya Derbent: Hikmet Candan
  • Konya Derebucak: Murat Sayar
  • Konya Doğanhisar: Furkan Yakın
  • Konya Emirgazi: Mustafa Korkmaz
  • Konya Ereğli: Hamdi Erdem
  • Konya Güneysınır: Mustafa Toydemir
  • Konya Hadim: Dursun Işık
  • Konya Halkapınar: Ramazan Sevindik
  • Konya Hüyük: Rahim Aktaş
  • Konya Ilgın: Muharrem Yakın
  • Konya Kadınhanı: Salih Kara
  • Konya Karapınar: Miray Çağlar
  • Konya Karatay: Ahmet Şahap
  • Konya Kulu: Mehmet Uçucu
  • Konya Meram: Yakup Altıntop
  • Konya Sarayönü: Bayram Tutar
  • Konya Selçuklu: Mustafa İnce
  • Konya Seydişehir: Hüseyin Abdullahoğlu
  • Konya Taşkent: Mustafa Yıldız
  • Konya Tuzlukçu: İlker Yalçın
  • Konya Yunak: Mustafa Yakın
  • Kütahya Merkez: Muammer Sarıkaş
  • Kütahya Tavşanlı: Mustafa Göktekin
  • Malatya Arguvan: Mehmet Ali Sivaslıoğlu
  • Malatya Battalgazi: Mahmut Emrullah
  • Malatya Kale: İbrahim Arsoy
  • Malatya Yazıhan: Cuma Nacar
  • Malatya Yeşilyurt: Mehmet Akif Ertürk
  • Manisa Akhisar: Bayram Bınarcı
  • Manisa Alaşehir: Resul Çoşkun
  • Manisa Kırkağaç: Mehmet Özer
  • Manisa Kula: Sait Ermiş
  • Manisa Salihli: Osman Can
  • Manisa Sarıgöl: Muammer İsmail Doğanay
  • Manisa Saruhanlı: Emin Çoşkun
  • Manisa Soma: Süleyman Tuğrul
  • Manisa Şehzadeler: Yahya Kahraman
  • Manisa Turgutlu: Hasan Bülbül
  • Mersin Akdeniz: Ali Neşet Yazar
  • Mersin Anamur: Ömer Faruk Dede
  • Mersin Aydıncık: Ömer Tekin
  • Mersin Bozyazı: Sadık Emen
  • Mersin Çamlıyayla: Teslime Bal
  • Mersin Erdemli: Salih Akarçay
  • Mersin Gülnar: Hatice Aykun
  • Mersin Mezitli: Hasan Demircan
  • Mersin Mut: İbrahim Ayhan Koçak
  • Mersin Silifke: Durmuş Kale
  • Mersin Tarsus: Fikret Adıgüzel
  • Mersin Toroslar: Serap Uysal
  • Mersin Yenişehir: Gülşen Aykun
  • Muğla Bodrum: Havane Yüksel
  • Muğla Dalaman: Fatma Uslu
  • Muğla Datça: İzzet Çaylı
  • Muğla Fethiye: Abdil Ölemez
  • Muğla Kavaklıdere: Cuma Sevmez
  • Muğla Köyceğiz: Recep Akşit
  • Muğla Marmaris: Aysel Kartal
  • Muğla Menteşe: İzzet Uslu
  • Muğla Milas: Kadir Güven
  • Muğla Ortaca: Mustafa Ölemez
  • Muğla Seydikemer: Osman Sivri
  • Muğla Ula: Şükran Özler
  • Muğla Yatağan: Nedai Ölmez
  • Muş Merkez: Ömer Çavuş
  • Nevşehir Merkez: Nadi Kaynak
  • Niğde Bor: Gökhan Kılıç
  • Niğde Merkez: Adem Gündoğan
  • Ordu Altınordu: Mahmut Erol
  • Ordu Fatsa: Rıdvan Çetin
  • Ordu Ünye: Abdülvahap Çınar
  • Osmaniye Bahçe: Mustafa Soylu
  • Osmaniye Düziçi: İbrahim Bayazıtoğlu
  • Osmaniye Hasanbeyli: Mehmet Doğan
  • Osmaniye Kadirli: Serkan Sekni
  • Osmaniye Merkez: Halil İbrahim Bozoğlan
  • Osmaniye Sumbas: Sıdıka Bozoğlan
  • Osmaniye Toprakkale: Furkan Vatan
  • Rize Ardeşen: Kadir Ocak
  • Rize Merkez: Aykut Yalçınkaya
  • Sakarya Adapazarı: Oktay Çetin
  • Sakarya Akyazı: Hasan Yazıcı
  • Sakarya Arifiye: İsmail Baybars Saruhan
  • Sakarya Erenler: Bülent Çağlar
  • Sakarya Ferizli: Rasim Usta
  • Sakarya Geyve: Hüseyin Sarı
  • Sakarya Hendek: Abdullah Yusuf Ergezen
  • Sakarya Karapürçek: İbrahim Can Saruhan
  • Sakarya Karasu: Şafak Kuru
  • Sakarya Kaynarca: Abdullah Tiryaki
  • Sakarya Kocaali: Hakan Bal
  • Sakarya Pamukova: İbil Bektaş
  • Sakarya Sapanca: Aykut Kaan Saruhan
  • Sakarya Serdivan: Semih Ören
  • Sakarya Söğütlü: Mehmet Usta
  • Sakarya Taraklı: Yusuf Bektaş
  • Samsun 19 Mayıs: Aykut Melih Çelik
  • Samsun Bafra: Yunus Emre Çelik
  • Samsun Çarşamba: Musa Demirel
  • Samsun İlkadım: Mehmet Şeref Ramazanoğlu
  • Siirt Merkez: Meryem Sebat Taşdelen
  • Sinop Merkez: Mehmet Karagöz
  • Sivas Merkez: Mustafa Yılmaz
  • Şanlıurfa Birecik: Mehmet Dağ
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Cuma Altay
  • Şanlıurfa Haliliye: Mehmet Örgen
  • Şanlıurfa Karaköprü: Müslüm Kaçan
  • Şanlıurfa Suruç: İbrahim Halil Özçelik
  • Şırnak Merkez: Gülnaz Küçükgüzel
  • Tekirdağ Çerkezköy: Alptekin Sofu
  • Tekirdağ Çorlu: Ali Selman Koçak
  • Tekirdağ Ergene: Saler Yılmaz
  • Tekirdağ Hayrabolu: Orhan Yay
  • Tekirdağ Kapaklı: Elif Karataş
  • Tekirdağ Malkara: Ali Ek
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Mustafa Yetimova
  • Tekirdağ Muratlı: Mehmet Birol Kakı
  • Tekirdağ Saray: Mehmet Özbayrak
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Oya Karacaoğlu
  • Tekirdağ Şarköy: Samet Karataş
  • Tokat Merkez: Hasan Aydın
  • Trabzon Akçaabat: Fatih Öksüz
  • Trabzon Araklı: Köksal Çapkunoğlu
  • Trabzon Beşikdüzü: Esma Ersen
  • Trabzon Of: Mustafa Şimşek
  • Trabzon Ortahisar: Halil Aydın
  • Trabzon Sürmene: Ahmet Selçuk Ersen
  • Tunceli Merkez: Mehmet Pınar
  • Uşak Merkez: Mikail Yıldız
  • Yalova Altınova: Yusuf Cesur
  • Yalova Armutlu: Meral Atlıakın
  • Yalova Çınarcık: Nurcan Yıldırım
  • Yalova Çiftlikköy: İshak Çelebi
  • Yalova Termal: İbrahim Arslanoğlu
  • Yalova Merkez: Mürşit Atlıakın
  • Yozgat Merkez: Miraç Dengiz
  • Zonguldak Alaplı: Fahri Mayalık
  • Zonguldak Çaycuma: Ali Osman Argın
  • Zonguldak Devrek: Asiye Akyıldız
  • Zonguldak Ereğli: Mehmet Akif Demirezen
  • Zonguldak Gökçebey: Mehmet Can
  • Zonguldak Kilimli: Ekrem Ün
  • Zonguldak Kozlu: Kürşat Altay
  • Zonguldak Merkez: Cemal Ceylan
MİLLET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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Adıyaman Seçim Sonuçları 2024
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Ağrı Seçim Sonuçları 2024
Aksaray Seçim Sonuçları 2024
Amasya Seçim Sonuçları 2024
Ankara Seçim Sonuçları 2024
Antalya Seçim Sonuçları 2024
Ardahan Seçim Sonuçları 2024
Artvin Seçim Sonuçları 2024
Aydın Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Seçim Sonuçları 2024
Bartın Seçim Sonuçları 2024
Batman Seçim Sonuçları 2024
Bayburt Seçim Sonuçları 2024
Bilecik Seçim Sonuçları 2024
Bingöl Seçim Sonuçları 2024
Bitlis Seçim Sonuçları 2024
Bolu Seçim Sonuçları 2024
Burdur Seçim Sonuçları 2024
Bursa Seçim Sonuçları 2024
Çanakkale Seçim Sonuçları 2024
Çankırı Seçim Sonuçları 2024
Çorum Seçim Sonuçları 2024
Denizli Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024
Düzce Seçim Sonuçları 2024
Edirne Seçim Sonuçları 2024
Elazığ Seçim Sonuçları 2024
Erzincan Seçim Sonuçları 2024
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Malatya Seçim Sonuçları 2024
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Rize Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Seçim Sonuçları 2024
Samsun Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024
Siirt Seçim Sonuçları 2024
Sinop Seçim Sonuçları 2024
Şırnak Seçim Sonuçları 2024
Sivas Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024
Tokat Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Seçim Sonuçları 2024
Tunceli Seçim Sonuçları 2024
Uşak Seçim Sonuçları 2024
Van Seçim Sonuçları 2024
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Yozgat Seçim Sonuçları 2024
Zonguldak Seçim Sonuçları 2024

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