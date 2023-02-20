Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nin etrafına deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. 200 kamyon çöp ve molozun toplanan ve koruma altına alınan bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 1

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir olurken yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 2

Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 3

Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 4

Binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala çöp ve moloz dökülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 5

200 KAMYON ÇÖP TOPLANDI

Bu kapsamda bölgeden 200 kamyon çöp ve moloz yığının toplandığı öğrenildi.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 6

Kumsal ile kuşların olduğu bölgedeki son durum, drone'la görüntülendi.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 7

Görüntülerde yer yer çöp ve molozların olduğu görüldü.

Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 8
Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 9
Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen deprem molozları toplanıyor - 10

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