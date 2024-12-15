Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem
Milli İstihbarat Akademisi, Suriye'de Esad rejimi sonrası döneme ilişkin bir analiz hazırladı. Analizde, rejimin yıkılmasının bölgede faaliyet gösteren ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerine yansımaları ele alındı. Raporda yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri işbirliği ve rekabetin iç içe geçtiği bir denge arayışını zorunlu kılacağı belirtildi.
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve akademisyenler tarafından Suriye'deki yeni döneme ilişkin bir analiz hazırlandı.
Analizde, Esad rejiminin yıkılmasının bölgede rol oynayan ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine yansımaları ele alındı