Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem

Analize göre, rejimin yıkılması Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran'ı olumsuz etkiledi.

Rejimin çökmesi Rusya'nın Suriye'deki stratejik pozisyonunu ciddi olarak sarsarken Ortadoğu'daki etkisinin azalması ve uluslararası prestij kaybına neden oldu.