Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem

Milli İstihbarat Akademisi, Suriye'de Esad rejimi sonrası döneme ilişkin bir analiz hazırladı. Analizde, rejimin yıkılmasının bölgede faaliyet gösteren ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerine yansımaları ele alındı. Raporda yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri işbirliği ve rekabetin iç içe geçtiği bir denge arayışını zorunlu kılacağı belirtildi.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 1

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve akademisyenler tarafından Suriye'deki yeni döneme ilişkin bir analiz hazırlandı.

Analizde, Esad rejiminin yıkılmasının bölgede rol oynayan ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine yansımaları ele alındı

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 2

Analize göre, rejimin yıkılması Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran'ı olumsuz etkiledi.

Rejimin çökmesi Rusya'nın Suriye'deki stratejik pozisyonunu ciddi olarak sarsarken Ortadoğu'daki etkisinin azalması ve uluslararası prestij kaybına neden oldu.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 3

Yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri işbirliği ve rekabetin iç içe geçtiği bir denge arayışını zorunlu kılacağı belirtildi.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 4

Rejimin çöküşü Tahran yönetiminde ise haraketli tartışmaları beraberinde getirdi.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 5

Analizde İran'ın ideolojik temelleri ve 45 yıllık söylemlerinin sorgulanır hale geldiği vurgulandı.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 6

Tahran'dan son mesajların bölgede bir süreliğine keskin adımlardan kaçınılacağını gösterdiği ifade edilen analizde  Tahran'ın "bekle gör" politikası izlediği bu dönemin Türkiye'nin iyi değerlendirerek Şii ve Nusayri azınlığın şiddet eylemlerini dizginlemesinin faydalı olacağı vurgulandı.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 7

Ayrıca raporda bölgede İsrail'in ise radikal sağcıların çağrıları kapsamında Suriye'de sınırlı bir işgale girişebileceği belirtilirken İsrail'in karadaki hamlelerine bakarak daha çok temkinli bir pozisyon almayı tercih ettiğinin altı çizildi.

Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem - 8

İsrail'in İran'ın çerçevelenmesi planı kapsamında Türkiye'ye her zamankinden daha bağımlı olduğu vurgulanırken Türkiye ile İsrail arasındaki Gazze'deki duruma rağmen Suriye'de bir yakınlaşmanın mümkün olmadığı belirtildi.

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