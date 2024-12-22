Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!

4 sporcudan 3’ü yaralı olarak kurtulurken, Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.