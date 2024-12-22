Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!
Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve dün sabah Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'nın dördü düşen çığın altında kaldı.