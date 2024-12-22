Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!

Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 1

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve dün sabah Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'nın dördü düşen çığın altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 2

4 sporcudan 3’ü yaralı olarak kurtulurken, Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 3

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu.

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 4

Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 5

Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi.

Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 6
Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 7
Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 8
Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 9
Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 10
Milli judocu Emre'ye son veda: İkiz kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı! - 11
DAHA FAZLA GÖSTER